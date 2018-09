Sconcerti sul Corriere: "La spinta dell'Inter. La timidezza del Napoli"

"La spinta dell'Inter. La timidezza del Napoli", scrive Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera in edicola questa mattina dopo il debutto delle prime due italiane in Champions League. "È stata una rimonta ormai imprevista, complessa e molto bella, soprattutto legittima. L’Inter non aveva meritato in niente il vantaggio del Tottenham, non aveva meritato nemmeno di vincere perché ha tirato in porta solo negli ultimi minuti, ma ha sempre fatto la partita. Credo che la partita sia stata un piccolo riassunto della Champions che sarà quest’anno, una gara di grande pubblico e squadre imperfette, ognuna con dei limiti che aprono le speranze di chiunque altro. Comincia un po’ con timidezza il Napoli, domina la partita del Grande Ritorno serbo, ma non batte un avversario con limiti che 27 anni fa non esistevano. In un girone dove giocano anche Psg e Liverpool è un inizio in salita", ha scritto Sconcerti.