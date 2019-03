© foto di www.imagephotoagency.it

"Una vecchia partita è bastata ad Allegri per chiudere la storia". E' il titolo del fondo di Mario Sconcerti su Il Corriere della Sera oggi in edicola. "Tutti possono recriminare ma resta un dato di fatto. Il Napoli ha perso tutti e due gli scontri diretti e stavolta ha perso anche contro una Juve magra (...). Non è stata una grande partita, nè qualcosa di rappresentativo del gioco delle due migliori squadre di questo tempo. Mi sono sembrate invecchiate entrambe (...). La Juve ha vinto anche questo campionato ma a forza di vincere sembra aver passato anche il suo tempo migliore".