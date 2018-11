Sconcerti sul Corriere: "Toro può essere la sorpresa dietro le migliori"

© foto di www.imagephotoagency.it

Editoriale di spalla destra sulla prima delle pagine sportive de Il Corriere della Sera come di consueto a firma Mario Sconcerti. "Il risultato più importante è quello del Torino a Genova, per qualità dell'avversario e importanza di classifica. Il Torino è al sesto risutlato consecutivo, ha perso solo due partite, quanto Inter, Napoli e Milan. Non è da Scudetto, ma sta ritrovando Belotti e ha un allenatore ottimo anche se vede il mondo da una parte sola. Può essere la vera sorpresa dietro le migliori, che nel frattempo vincono tutte come previsto. Milan compreso".