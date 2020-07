Sconcerti sul CorrSera: "Inter non pronta per vincere. E la classe della Juve può ignorare Sarri"

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, analizza l'andamento del campionato di Serie A soffermandosi principalmente sul ko dell'Inter che ha permesso alla Juventus di fare un ulteriore passo in avanti nella corsa alla Scudetto: "Cercano spiegazioni le scomparse di Inter e Lazio. La risposta oggi è molto chiara, soprattutto l'Inter manca di qualità e psicologia, la Lazio manca di giocatori aggiunti. L'Inter non è pronta per vincere, ha giocatori migliori della media ma nessuno davvero grande. Quando Lukaku lascia il rigore a Lautaro fa un bel gesto che la squadra non si può permettere... D'inverno giocano bene tutti, in autunno e in estate il ritmo frena, corrono insieme uomini e pallone, vince chi ha qualità. La classe della Juve può ignorare gli insegnamenti di Sarri. La qualità dell'Inter dipende ancora da Conte e infatti non basta. Con partite a getto continuo vince chi tocca meglio il pallone: e in questo la Juventus non ha rivali".