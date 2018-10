Sconcerti sul Liverpool: "Reds senza fuoriclasse. Squadra comune"

Dalle colonne del Corriere della Sera arriva l'analisi di Mario Sconcerti sui match di Champions League di Inter e Napoli. "La sorpresa è l’Inter a sei punti dal Tottenham - scrive -, fra le uniche cinque squadre a punteggio pieno in Europa, ma l’impresa è del Napoli che riesce a battere e dominare il Liverpool. Sono partite che prendono in contropiede le idee del calcio, soprattutto quelle per cui gli inglesi sono sempre più forti di tutti perché sono i più ricchi e i più seguiti nel mondo. In realtà oggi i grandi movimenti del calcio sono tutti molto vicini perché mancano i giocatori che facciano davvero differenza. Il Liverpool è una grande squadra comune, come il Napoli. Ha giocatori importanti ma non fuoriclasse, tranne forse Firmino e Salah, ma il Salah di altri momenti".