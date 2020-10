Sconcerti sull'Italia: "È tornato il solito tran tran. Chiesa scomparso e annodato su se stesso"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato così, sul Corriere della Sera, la gara pareggiata ieri dall'Italia contro i Paesi Bassi: "Contro avversari migliori e non formidabili come Polonia e questi di Bergamo, abbiamo esaurito i progressi, siamo tornati al vecchio tran tran dimenticato". Poi parlando di Chiesa: "E' quasi scomparso e non da oggi. Sembra annodato su se stesso". Sul centravanti: "La situazione non si sblocca. Immobile è stato stavolta più dentro la partita ma ha sbagliato un gol che in campo internazionale non è sbagliabile". Infine il commento che conclude l'articolo: "E' stata una partita confusa, con pochi dribbling, molti cross inutili perché i centrali delle due squadre erano i migliori in campo. Il resto è sembrata un'illusione che va scolorandosi".