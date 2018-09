Sconcerti sull'Italia: "Sbagliato caricare tutte le attese su Chiesa"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del calcio italiano e opinionista di RMC Sport ha parlato di Nazionale nel suo editoriale sul Corriere della Sera: "Sono un tifoso di Chiesa molto convinto, ma trovo sproporzionata la danza di elogi che impazzisce adesso intorno a lui. (...) Chiesa non è in un grande momento di forma, non ha continuità nella partita. Lui lo sente, infatti spesso forza la giocata e perde palla. (...) Quando si parla della criticità dei giovani nel calcio, mi viene sempre di pensare alla mancanza di misura che cade sulle spalle di ragazzi improvvisamente eroi, improvvisamente miliardari, improvvisamente tutto. Abbiamo poco, quindi esaltiamo immediatamente tutto".