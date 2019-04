Sconcerti: "Wenger verrebbe in Italia. Fiorentina e Samp mete consone"

Mario Sconcerti, ospite di Radio Bruno Toscana, è intervenuto sul futuro della panchina della Fiorentina, dopo le dimissioni di Pioli e con Montella sempre più vicino : "Ha trovato una squadra poco rinforzata a cominciare dal portiere, Alban Lafont, il quale non è mai riuscito a fornire grande sicurezza. Venisse chiamato Liverani si darebbe le chiavi della squadra solamente a Corvino e francamente eviterei. Il mio tecnico ideale sarebbe Arsene Wenger che, fonti a me vicine, dicono sarebbe ben felice di allenare in Italia: viola e Samp sono sicuramente le mete più consone a lui".