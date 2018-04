Scontri a Liverpool: DASPO della questura di Roma per i due arrestati

Fonte: vocegiallorossa.it

Un provvedimento di Daspo è stato emesso dal questore di Roma nei confronti dei due italiani arrestati in Inghilterra per i disordini avvenuti prima di Liverpool-Roma, in seguito ai quali un tifoso della squadra britannica è finito in coma. Colpito dallo stesso provvedimento anche un terzo sostenitore della squadra giallorossa, identificato nel frattempo dagli agenti della Digos. A riportarlo il sito Tgcom24.