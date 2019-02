Scontri a Roma: fra i feriti si parla anche di un tifosi della Lazio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano aggiornamenti in merito agli scontri avvenuti in serata a Roma tra tifosi della Lazio e supporter del Siviglia, arrivati nella Capitale per il match di Europa League in programma domani. Secondo quanto riferito da SportMediaset, tra i feriti, oltre ai due tifosi andalusi e ad una persona di lingua inglese ci sarebbe anche un sostenitore dei biancocelesti. I tafferugli sono avvenuti in via Leonina, in prossimità di un pub solitamente frequentato dai tifosi della Lazio.