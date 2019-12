Scontri prima di Cagliari-Lazio: nessuno all'ospedale, qualche contuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scontri tra tifoserie prima di Cagliari-Lazio. Una decina di tifosi capitolini, appena sbarcati a Roma, e una quarantina di cagliaritani si sono affrontati alle 16 in via Milano, vicino alla Sardegna Arena, come spiega Gazzetta.it. Qualche contuso, nessuno all'ospedale.