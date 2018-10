Scontro Fifa-Uefa sul Mondiale per club. Ceferin non ci sta

© foto di Imago/Image Sport

Si va verso una guerra tra Fifa e Uefa. Domani in Ruanda - sottolinea il Corriere della Sera - il presidente della Fifa Gianni Infantino presenterà il progetto del Mondiale per club a 24 (contro le 7 attuali) da svolgersi al posto della Confederations Cup a partire dal 2021. Solo che non sarebbe più una competizione ogni quattro anni, come Infantino aveva detto a primavera, ma addirittura annuale. Si parla di incassi per 25 miliardi di dollari (poco meno di 22 miliardi in euro) per 4 edizioni nell’arco di 12 stagioni (2021-2033). Il torneo, che si chiamerebbe Club World Cup, è osteggiato apertamente dall’Uefa che teme concorrenza con la Champions League.