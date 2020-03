Scossa di terremoto nell'aquilano: magnitudo 3,5. No danni a cose o persone

A pochi giorni dall’undicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, una scossa di terremoto, magnitudo 3,5, è stata avvertita in provincia de L’Aquila, alle 22.58. Per la precisione, l’epicentro è individuato 4 km a sud da Capitignano, Paese in provincia del capoluogo abruzzese. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.