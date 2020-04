Scozia, irregolari procedure di voto: i Rangers chiedono la sospensione del dg della Lega

I Glasgow Rangers, secondi nel massimo campionato scozzese, hanno chiesto di aprire un'inchiesta e la sospensione del direttore generale della Lega (Spfl) Neil Doncaster, accusato di aver commesso irregolarità nella procedura di voto dei club sul prosieguo della stagione in corso, sospesa fino al 10 giugno a causa della pandemia di Covid-19. I 42 club professionistici scozzesi dovevano votare digitalmente sulla proposta dell'Spfl di chiudere definitivamente la stagione in anticipo. Un'intenzione comunque messa in discussione dalla minaccia dell'Uefa di sospendere dalle competizioni europee i paesi che avrebbero scelto questa soluzione. Nel frattempo, i Glasgow Rangers hanno spiegato in una nota, per giustificare la propria richiesta, di aver "ricevuto la prova, da un informatore, che ci sono state gravi irregolarità nel modo in cui è stata presentata la votazione ai club dell'Spfl", annunciando anche che dieci società d'elite e sette della seconda divisione hanno votato finora a favore della fine della stagione.