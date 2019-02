Scudetti contesi, la proposta: "Quello del '25 assegnato ex aequo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lo scudetto del 1925 assegnato ex aequo". È questa la proposta di Livia Pomodoro, giurista milanese inserita nel collegio che dovrà proporre il ricorso del Genoa sugli scudetti contesi, ivi compreso quello della stagione 1924/1925, assegnato al Bologna dopo cinque controverse finali, che il club rossoblù non ha mai considerato regolare. "Ne ho parlato - spiega Pomodoro a Il Secolo XIX - al telefono con Alessandro Zarbano (amministratore delegato del Genoa, ndr): risponde a un'ingiustizia, che certo dobbiamo ancora dimostrare, con una proposta non divisiva che corrisponde alle aspettative di almeno quattro squadre".