Se la Liga riparte Real può giocare al 'Di Stefano'

vedi letture

Club punta così a completare ristrutturazione Bernabeu

(ANSA) - ROMA, 20 APR - I dirigenti del Real Madrid starebbero valutando la possibilità di cambiare stadio per disputare le rimanenti partite della Liga spagnola. Lo riporta lo spagnolo Okdiario. L'idea del club merengues sarebbe quella di scendere in campo allo stadio "Alfredo di Stéfano", un impianto situato nella "Ciudad Deportiva di Valdebebas" e che è usato per le partite del Real Madrid Castilla, la seconda squadra del club madridista. Se la stagione dovesse proseguire, gli incontri saranno giocati solamente senza il pubblico in tribuna, eventualità che ha portato il Real Madrid a pensare alla possibilità di giocare al "Di Stéfano" e ad accelerare così i lavori di riqualificazione del Santiago Bernabéu. Dopo una pausa di dieci giorni, i lavori proseguono a buon ritmo. Se alla fine la Liga dirà "sì" al cambio di campo, la ristrutturazione del Bernabéu non subirebbero alcuno stop fino al mese di settembre, dato che durante ogni partita i lavori dovrebbero fermarsi per rendere agibili gli spazi ai tifosi. (ANSA).