Fonte: Radio Sportiva

Alessio Secco, ex ds della Juventus, ha parlato delle tensioni di mercato in corso tra i bianconeri e l'Inter, partendo ovviamente dal caso principe, Romelu Lukaku, e della rivalità tra i due ds Marotta e Paratici: "Quando le strade si separano ognuno cerca di fare i propri interessi. Sono dirigenti di due squadre rivali, non mi stupisco che ognuno cerchi di dare il contributo alla propria causa".

Il futuro di Dybala? "Non so come andrà a finire, sicuramente è diverso e atipico rispetto agli altri attaccanti bianconeri. Le squadre interessate non mancano, poi non mi permetto di entrare nelle dinamiche interne della società".

La situazione di Icardi? "Vicenda complicata, dalla quale forse nessuno uscirà vincitore. Credo che ci siano poche situazioni difficili da sanare, con un po' di buona volontà le cose possono mettersi nella giusta direzione".