Seconde squadre, proiezione di Tuttosport: Inter prima, Juve seconda

Si continua a parlare di seconde squadre. E iniziano a circolare le prime proiezione sulla graduatoria delle società di Serie A. Come noto, infatti, le squadre riserve potranno essere iscritte al campionato di Serie C (versando 1,2 milioni di euro) soltanto in sostituzione di eventuali società di terza serie che non dovessero invece farcela. Con un ordine ben preciso: prima una seconda squadra, poi una retrocessa dalla C, poi una partecipante ai playoff di Serie D. Seguendo quest'ordine a oltranza, ragion per cui non è detto che tutte le società interessate possano partecipare. E la graduatoria diventa importante. Tre criteri: convocati nelle selezioni giovanili azzurre negli ultimi cinque anni, affluenza media allo stadio negli ultimi cinque anni, piazzamento nell'ultimo campionato di Serie A. Il primo fattore ponderato al 40%, gli altri due al 30%. Calcolo complicato, soprattutto per i tanti giovani; una proiezione è quella tentata oggi da Tuttosport. Secondo il quotidiano piemontese, al primo posto andrebbe l'Inter, tallonata dalla Juventus. Poi Milan, Roma e Atalanta.

La graduatoria completa

Inter 18,7

Juventus 18,2

Milan 17,4

Roma 16,9

Atalanta 14,9

Fiorentina 14,4

Napoli 12,5

Torino 12,2

Lazio 11,5

Genoa 10,8

Sassuolo 9,2

Sampdoria 8,8

Udinese 8,5

Chievo 7,1

Empoli 7

Bologna 6,6

Cagliari 6,3

SPAL 4,6

Parma 3,5