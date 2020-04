Secretario risponde a Capello: "Avevo paura al Real? Io sono rimasto, lui è andato via"

Continua il botta e risposta a distanza tra Fabio Capello e Carlos Secretario, ex giocatore del Real Madrid. L'ex allenatore Blancos aveva accusato il portoghese di avere poco coraggio, in un'intervista al Tribuna Expresso il lusitano ha risposto senza tirarsi indietro: "Se avessi avuto paura di stare al Real Madrid me ne sarei andato, ma non l'ho fatto. Anzi, se ne è andato lui, forse aveva paura: la squadra voleva vincere la Champions e lui forse ha pensato di non poterci riuscire. E infatti non siamo riusciti a vincere in campionato, ma abbiamo portato a casa la Champions. Quell'anno me ne andai a gennaio perché non stavo andando bene, lo ammetto".