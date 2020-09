Seduta mattutina per la Juventus in vista dell'esordio contro la Samp: il report completo

Domenica si avvicina e la Juventus continua la preparazione della sfida contro la Sampdoria che, tra quattro giorni, affronterà all'Allianz Stadium nella prima giornata di campionato. La squadra - riporta la nota ufficiale del club - si è ritrovata al JTC questa mattina e, in vista della gara con i blucerchiati, dopo il lavoro di forza in palestra, ha affrontato una serie di esercitazioni tattiche attacco contro difesa. Domani i bianconeri saranno nuovamente in campo, ritrovandosi al JTC nuovamente al mattino per l'unico allenamento della giornata.