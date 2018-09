Seedorf, debutto da CT del Camerun: solo un pari con Comore

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mezzo passo falso per Clarence Seedorf al suo esordio da commissario tecnico sulla panchina del Camerun: nel match di qualificazione per la Coppa d'Africa 2019, i Leoni indomabili non sono andati oltre l'1-1 contro le modeste Comore, recuperando il risultato dopo il momentaneo svantaggio arrivato al quarto d'ora di gioco per mano di El Fardou Ben. All'80', è Stephane Bahoken, autore del gol che ha fissato il risultato definitivamente, a salvare parzialmente l'ex centrocampista olandese.