Seedorf: "Italia torni a formare i difensori come faceva una volta"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Clarence Seedorf ha parlato a Sky Sport partendo dal successo del Real Madrid in Champions: "Il Real Madrid è il club più forte al mondo da sempre. Mi ha sorpreso perché era difficile prevedere il Real di nuovo in finale, ma quando ha eliminato il PSG tutto è diventato fattibile. Il Real in finale ha una marcia in più, questione di mentalità e talento. Cristiano Ronaldo? Lo ha detto anche l'anno scorso... Io comunque non voglio interpretare ciò che dice altra gente. Balotelli in azzurro? So che ha talento per essere in Nazionale. Evidentemente Mancini credeva che meritasse di essere in azzurro. E' un'opportunità per Mario e un bene per l'Italia che i talenti principali siano in Nazionale. Il gap fra l'Italia e le altre? E' un errore andare a vedere solo il risultato finale. Ci sono tanti altri fattori da considerare, in Italia mancano altri aspetti. E' l'ora di mescolare, di portare gente da fuori, parlo di allenatori e altre professionalità. E' la diversità che rende forti. Sia in Spagna che in Inghilterra c'è un grande mix che funziona. E poi l'Italia ha sempre avuto un'identità, oggi per esempio i difensori sono scarsi e vanno fatti crescere".