Selecao del 1994 affronterà l’Italia con Massaro e Baresi

In campo Cafu, Taffarel, Bebeto,Dunga,Albertini,Massaro e Baresi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 DIC - La federcalcio brasiliana (Cbf) ha annunciato che il prossimo 9 gennaio nello stadio 'Presidente Vargas' di Fortaleza si affronteranno le nazionali del 1994 di Brasile e Italia nel match di rivincita della finale mondiale di quell'anno, negli Usa (si giocò al 'Rose Bowl' di Pasadena). Il match, che avrà prezzi popolari (un biglietto costerà cifre variabili da circa 5 euro ai 2). Nella Selecao, a parte Aldair, Romario e Ronaldo Fenomeno (che peraltro all'epoca aveva 17 anni e non giocò neppure un minuto) ci saranno gli altri 'eroi' della conquista del 'tetra', il quarto titolo iridato, ovvero Taffarel, Gilmar Rinaldi, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldao, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sergio e Viola. L'allenatore sarà il ct di allora, Carlos Alberto Parreira. L'Italia invece, secondo quanto sostengono Cbf e organizzatori, sarà allenata da Arrigo Sacchi e conterà su F. Baresi, Albertini, Apolloni, Zola, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti. Vengono poi annunciati azzurri di altre stagioni, non del '94, come Totò Schillaci, Panucci, Vierchowod, Eranio e Rossi. Quest'ultimo viene citato per ultimo pur essendo stato il principale artefice del trionfo azzurro ai Mondiali di Spagna 1982, ma ai brasiliani nominarlo, nel ricordo del 2-3 del Sarrià, fa ancora male ed è per questo che il suo nome viene quasi 'nascosto'. (ANSA).