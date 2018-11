© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L’ex centravanti Andy Selva, recordman per presenze e gol con la Nazionale di San Marino, ha parlato a Tuttojuve.com del tecnico Massimiliano Allegri conosciuto ai tempi della SPAL quando l’attuale allenatore bianconero era alla seconda esperienza in panchina: “Già all'epoca era un allenatore eccezionale, si faceva voler bene da tutti i calciatori. Era bravo a leggere le situazioni in campo prima che avvenissero, era un passo avanti a tutti. Era il primo del gruppo, ne faceva parte anche fuori dal campo e questo lo ha sempre contraddistinto nella sua iniziale carriera da allenatore. Ricordo che, ad un certo punto, a Cagliari era vicino all'esonero, ma i calciatori si sono presi la responsabilità di voler continuare ad esser allenati da lui e i risultati successivi non gli hanno dato torto. - continua Selva - In lui vedevo un enorme potenziale, il mister mi ha poi voluto al Sassuolo ed era diverso, più maturo. Era cambiato in alcune letture, in pochi mesi aveva fatto una crescita esponenziale. Non mi sarei mai aspettato che diventasse uno dei migliori cinque, ma ciò che sta raccogliendo è ovviamente tutto meritato. Sto prendendo il patentino da allenatore professionista a Coverciano e mi piacerebbe poterlo studiare con l'occhio dell'allenatore”.