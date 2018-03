Semioli sul Chievo: "Calo inspiegabile. Bisogna ritrovare cattiveria"

© foto di Federico De Luca

Franco Semioli, ex centrocampista tra le altre del Chievo, ha parlato a zonacalcio.net del periodo difficile attraversato dalla formazione di Rolando Maran. Queste le dichiarazioni, riportate da tuttochievoverona: "Non mi sarei mai aspettato di vedere il Chievo così indietro a questo punto della stagione. Difficile dare una spiegazione di questo calo netto, vista la partenza che aveva avuto il Chievo. Magari alcuni giocatori di una certa età non hanno più la cattiveria di un tempo, ma può anche darsi che i giovani sentano troppo la pressione e non giochino con la mente sgombra. Il Chievo deve ritrovare cattiveria agonistica e non lasciare nulla al caso, perché le sue avversarie per la lotta salvezza giocheranno sempre col coltello tra i denti".