Senegal, Cissè: "Abbiamo dei problemi con Kalidou e Salif Sané"

Aliou Cissé, commissario tecnico del Senegal, ha fatto il punto sui suoi infortunati in vista del match col Sudan: "Abbiamo dei problemi con Kalidou e Salif Sané. Domani valuteremo le loro condizioni per la decisione definitiva, abbiamo convocato Jibril Diaw ed è pronto in caso di assenze".