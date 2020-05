Sensibile: "Se non si riprendesse, alcuni allenatori avrebbero una seconda occasione"

vedi letture

Il direttore sportivo Pasquale Sensibile ha parlato in diretta nel corso de La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2: "L'omogeneità dei campionati europei sarà un po' il problema della ripartenza, e la questione si fa ancora più difficile se si considerano le congestioni dei vari calendari".

Cosa pensano i giocatori a suo avviso?

"Troppo spesso ci si dimentica che stiamo parlando di esseri umani, ciascuno col proprio carattere, la propria famiglia e toccato in maniera più o meno drammatica. Se dovesse arrivare una disposizione chiara, con misure di sicurezza che limitano la paura, dovrebbero attenersi al ripartire in quanto professionisti, ma secondo me ci sono diversi punti di vista all'interno della categoria".

Che ne pensa del futuro del mercato e delle panchine di Serie A?

"Se non si dovesse riprendere, alcune società che ancora non avevano deciso la strategia per il prossimo anno potrebbero dare una seconda opportunità ad allenatori e staff attualmente in carica".