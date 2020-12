Serafini: "Adesso è chiaro: questo Milan può lottare per lo scudetto. Bella la fuga delle milanesi"

Luca Serafini, opinionista di MilanTv ha commentato il successo del Milan di Stefano Pioli sulla Lazio per 3-2: “Vittoria sporca contro una Lazio che ha avuto anche un rigore inesistente ma che ha comunque messo in difficoltà il Milan. Un risultato dunque importante e mi piace che le due milanesi sono in fuga e questo dimostra che questo Milan deve giocare per le prime due posizioni della classifica. Hernandez negli ultimi minuti ha fatto due-tre cose clamorose. Rebic? Oggi monumentale”.