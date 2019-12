Il giornalista Luca Serafini, ospite negli studi di Milan TV, ha commentato così la sconfitta dei rossoneri per 5-0 contro l'Atalanta: "È una giornata in cui bisogna chiedere scusa a tutti. Pensavo che i giocatori del Milan avessero capito lo spirito e la maglia che indossano, invece sono andati a Bergamo con le valigie pronte per le vacanze. Pensavamo di aver trovato finalmente una squadra, invece abbiamo perso tante certezze. Questa prova è un tradimento nei confronti dei tifosi e di Pioli che ha sempre speso belle parole nei confronti della squadra. Ci sono ancora dei problemi strutturali, dalla società alla dirigenza, fino all'allenatore e ai calciatori che oggi sono i primi colpevoli di questa situazione".