Serafini: "Milan, mai idillio tra Gattuso e società"

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto nel Live Show di MC Sport per dire la sua sul momento del Milan. Ecco le sue parole:

Sui rossoneri

"Ritiro? Arriva dopo 96 ore difficili e un colloquio a Casa Milan di Gattuso. Il ritardo di Bakayoko molto grave, che porta al ritiro punitivo. E' il crollo di una squadra che credeve nella rimonta all'Inter, poi dopo il derby ha cambiato tutto. Vuol dire che c'è un problema strutturale. Non c'è mai stato idillio tra società e Gattuso. C'è stato un effetto devastante dopo le parole trapelate di una possibile separazione a fine stagione. Quando c'è la delegittimazione di un tecnico, la squadra purtroppo tira i remi in barca. Pochi i talenti in rosa. Gli errori sono stati tanti di Gattuso. Gli allenatori che provano a cambiare moduli? Lo fa da mesi Gattuso, prova a trovare soluzioni alternative. Suso e Calhanoglu non incidono da mesi. Suso poi è un equivoco tattico da sempre. Cutrone poi non lo puoi far giocare in coppia con Piatek, lo sacrifichi".

Sulla cena Gattuso-Mendes

"Allenerà all'estero? Non lo so. Questa esperienza l'ha forgiato. Al Milan ha fatto un eccellente lavoro, ha recuperato una squadra che si era persa da tempo".