© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Milan TV, l'opinionista Luca Serafini ha parlato così dell'involuzione di Krzysztof Piatek e della sua strada ancor più in salita dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "Non è mai bello finire in panchina, ma deve essere un motivo per lavorare di più. Piatek deve essere motivato e deve lavorare il doppio per riguadagnarsi il posto da titolare". Il centravanti polacco, in ogni caso, non è sicuro di restare a Milano visto che su di lui è forte il pressing del Tottenham.