Serbia, il laziale Basta torna in Nazionale. Quattro gli 'italiani'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per il laziale Dusan Basta, convocato dalla Serbia a tre anni dall'ultima volta in vista delle amichevoli contro Marocco e Nigeria. Il ct Mladen Krstajic ha deciso di chiamare anche Vujadin Savic, difensore della Stella Rossa, per la prima volta. Tra gli italiani, ci sono anche il romanista Aleksandar Kolarov, il laziale Sergej Milinkovic-Savic, il granata Adem Ljajic oltre Nikola Maksimovic, difensore dello Spartak Mosca ma di proprietà del Napoli.