Serbia, Kovacevic: "Osserviamo Maksimovic. Napoli-Juve? Gara incerta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Darko Kovacevic, ex Juventus e attualmente direttore tecnico della Federazione serba, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: "Sono d’accordo con Ancelotti quando dice che è impossibile replicare in allenamento le condizioni ambientali della partita. Ho la migliore opinione possibile di Ancelotti, sia come persona che come esperto di calcio, sono certo che con le sue qualità riuscirà a tirar fuori una soluzione per ogni situazione. Al di là dei consigli dell’allenatore, gli attaccanti devono semplicemente motivarsi per superare la crisi. Non è facile quando non segni, ma ogni ciclo, positivo o negativo, ha un inizio e una fine ed è solo una questione di tempo. Ma per Napoli-Juve non c’è bisogno di motivare".

Che partita s’immagina tra Napoli e Juventus? "Una partita incerta, dura, mi aspetto che sia risolta dai dettagli. Tutto è possibile, penso che il Napoli avrà grande voglia di vincere per avvicinarsi alla Juventus".

Su Maksimovic: "Si è imposto con Ancelotti che gli ha dato grande fiducia. Sta giocando molte partite in questa stagione, di più rispetto a quanto si poteva immaginare, considerando il suo percorso al Napoli e ciò sicuramente ha avuto un impatto importante sulla sua autostima. Sta avendo l’opportunità di mettersi in mostra in uno dei più grandi club, non solo in Italia ma in Europa. La Nazionale serba si sta preparando per iniziare il percorso nelle qualificazioni all’Europeo, stiamo osservando tanti dei nostri che giocano all’estero".