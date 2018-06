Seredova su Buffon: "PSG? Sono sempre l'ultima a sapere queste cose"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, ha parlato a Premium Sport del portiere vicino al PSG: "Buffon al PSG? Sono l'ultima a sapere questo tipo di cose. Se i miei figli stanno studiando il francese? I miei figli, se dovranno imparare un'altra lingua, non sarà certo un problema visto che parlano già italiano, inglese e ceco. Se gli consiglio di andare a Parigi? Sono in una situazione veramente antipatica perché qualsiasi cosa dico nasce una polemica. Lascio le risposte a lui e alla sua compagna e io mi preoccupo di me stessa".