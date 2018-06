Serena: "Italia '90, ci penso spesso. Mancini avrà arduo compito"

Aldo Serena parla dell'Italia attraverso Sportmediaset.it. L'ex attaccante è tornato sul rigore sbagliato nella semifinale di Italia '90 contro l'Argentina: "Ci penso spesso, è un ricordo che mi viene fuori. È stata una delusione tremenda, la ferita è ancora aperta. Sbagliare un rigore così, eravamo la squadra più forte. Col senno di poi non si può parlare, ma forse sarebbe stato meglio giocare con Vierchowod su Maradona e insistere in attacco con la coppia Baggio-Schillaci. Si erano imposti a suon di gol e giocate, avevano esuberanza e qualità”. Poi, un commento anche sugli azzurri di Roberto Mancini: "Avrà un arduo compito, non sarà semplice. Non ha una concorrenza tra i giocatori di altissimo profilo. Non avendo dei super campioni sui quali fare affidamento, dovrà creare un gruppo unito, una squadra compatta, dare un gioco. E non è semplice perché il ct ha sempre pochi giorni a disposizione. Nella speranza che Chiesa o Verdi esplodano, in questa fase ci sono poche certezze. Mi auguro che questi ragazzi e anche altri, tipo Pellegrini, possano crescere velocemente e diventare campioni per riportare l’Italia dove merita”.