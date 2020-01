Aldo Serena, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sul vociferato scambio Paquetà-Bernardeschi: "Per ora Bernardeschi è un incompiuto, così come lo è Paquetà. Il brasiliano ha però l'alibi di essere arrivato in un campionato diverso, mentre Bernardeschi era arrivato in bianconero con grandi prospettive, ma non ha saputo ritagliarsi quello spazio di cui aveva bisogno. Forse è ancora alla ricerca del suo ruolo definitivo. In un 4-4-2, Bernardeschi può fare l'esterno di centrocampo, ma finora ha dato indicazioni contraddittorie nelle varie posizioni in cui ha giocato. Io personalmente non farei questo scambio. Da parte del Milan, so cosa mi può dare Paquetà, che è un giovane di prospettiva, mentre non conosco bene Bernardeschi. E' un rischio fare uno scambio del genere".