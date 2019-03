Serena su Milan e Inter: "Una ha trovato i gol, l'altra li ha persi"

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato del derby al microfono di Radio Deejay: "Con l'arrivo di Piatek il Milan ha trovato anche i gol. Adesso inoltre è dura fare gol al Milan, difende con tutti gli elementi, con grande aggressività. L'Inter invece è in piena difficoltà in questo momento, sia dal punto di vista del gioco che dei gol col caso Icardi. Lautaro Martinez? Per ora ha fatto bene, è un generoso. Fuori dall'area va bene, ma deve trovare un grande anche all'interno dei sedici metri".