La redazione di MilanNews.it ha contattato Aldo Serena, ex attaccante rossonero, che tra le altre cose ha commentato anche la pista di mercato legata a Todibo: "L'ho visto giocare dal vivo in Inter-Barcellona, anche se lo conoscevo già. Nell'occasione ha giocato con la difesa a tre. Non ha brillato né fatto una brutta partita. Mi è parso un giocatore eclettico, che può giocare da centrale nella difesa a quattro, ma che può giocare più avanti anche a centrocampo. E' un giocatore che ha una discreta fisicità e tanta voglia di imparare, essendo così giovane".