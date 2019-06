© foto di Imago/Image Sport

La vittoria della Spagna in casa delle Fær Øer era scontata, ma la serata è comunque storica per il calcio iberico e soprattutto per capitan Sergio Ramos: il difensore del Real Madrid, che ha aperto le marcature nel 4-1 di stasera, diventa il giocatore che ha conquistato più successi (122) nella storia delle Nazionali. Superato l'ex compagno Iker Casillas, in una classifica che vede dominare gli spagnoli: al terzo posto c'è Xavi (100), al quarto Iniesta (96), poi l'egiziano Hassan (95), Lilian Thuram e Cristiano Ronaldo.