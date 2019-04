© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Cenacolo speciale per Sergio Ramos. Secondo quanto riferito da El Confidencial, il capitano del Real Madrid avrebbe infatti in casa una riproduzione dell'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci. La si vede nel documentario sul difensore spagnolo, in uscita su Amaozn Prime Video: Ramos è ritratto al posto di Gesù, e nel quadro sarebbero presenti anche la sua compagna, la giornalista Pilar Rubio, nonché il compagno di squadra Marcelo.