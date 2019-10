Sergio Ramos vuole giocare a Tokyo 2020

De la Fuente,'un onore voglia essere con noi,non gli dirò no'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sergio Ramos, pluridecorato capitano del Real Madrid, ha espresso il desiderio di giocare all'Olimpiade di Tokyo 2020, e il ct della Spagna under 21 Luis de la Fuente fa sapere di essere disposto ad accontentarlo, riservandogli uno dei tre posti da fuoriquota che ha a disposizione per l'Olimpica. "Sono orgoglioso di questo, è un onore che uno come lui, con la sua esperienza e il suo bagaglio tecnico - ha detto il ct -, voglia essere con noi. E' uno dei migliori del mondo, e non potrei mai dirgli di no. Ci onora anche il fatto che sia disposto a fare dei sacrifici pur di essere con noi. Quanto al discorso in generale dei fuoriquota, visto che il regolamento ci permette di averne tre, è un'opportunità che sfrutteremo". La nazionale spagnola che andrà a Tokyo 2020 è l'under 21 che ha vinto gli ultimi Europei di categoria, che sarà rinforzata da tre giocatori senza limiti di età. Per giocare a Tokyo 2020 Sergio Ramos dovrà avere l'autorizzazione del Real Madrid di cominciare in ritardo la preparazione estiva.