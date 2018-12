© foto di Federico Gaetano

Statistica interessante a proposito del VAR, quella riportata dal profilo Twitter Opta Paolo. Dopo 17 giornate, nella Serie A 2018/19 sono stati assegnati infatti 45 calci di rigore, ben 25 in meno rispetto ai 70 concessi nella Serie A 2017/18 dopo gli stessi turni di campionato. Contingenze a parte, l'uso della tecnologia in campo sembra aver così portato un'evoluzione in area di rigore.