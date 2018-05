Serie A 2017/18, i migliori Under 23 secondo Opta: ci sono 3 milanisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il profilo Opta Paolo ha stilato la miglior squadra Under 23 dell'ultima Serie A in base ai dati statistici scaturiti dal campionato italiano appena andato in archivio. Questo l'undici ideale schierato col 4-3-3: Strakosha (Lazio); Milenkovic (Fiorentina), Skriniar (Inter), Romagnoli (Milan), Calabria (Milan); Milinkovic-Savic (Lazio), Torreira (Sampdoria), Pellegrini (Roma); Under (Roma), Cutrone (Milan), Kownacki (Sampdoria).