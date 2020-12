Serie A 2020-2021, CR7 il calciatore che ha tirato più in porta finora. Belotti e Berardi sul podio

Nessuno ha tirato in porta più di Cristiano Ronaldo in questa Serie A. Come mostra una speciale classifica realizzata dal portale di statistiche Transfermarkt.it, l'attaccante della Juventus è attualmente in vetta con 24 conclusioni nello specchio della porta su 47 totali, mentre completano il podio il 'Gallo' Andrea Belotti del Torino (20 tiri in porta su 40 tiri totali) e l'esterno offensivo Domenico Berardi del Sassuolo (21 tiri in porta su 36 tiri totali).