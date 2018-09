Serie A, ammende per De Rossi e Florenzi: colpa della fascia da capitano

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo di Serie A, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega di A, ha comunicato di aver sanzionato con ammende i vari Dzemaili, De Rossi e Florenzi. Questo il testo del comunicato:

"CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMENDA DI € 1.000,00

DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A

FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A".