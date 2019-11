Serie A, Brescia-Atalanta derby per il riscatto

Sfida equilibrata, i padroni di casa a caccia del risultato

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - I precedenti più recenti tra Brescia e Atalanta (tre vittorie dei biancoazzurri, tre pareggi e quattro successi dei bergamaschi) raccontano di una sfida in grande equilibrio, ma i dati attuali spostano le previsioni sul derby di domani nettamente a favore dei bergamaschi. Nel giudizio degli analisti SNAI il segno «2» al Rigamonti vola basso, a 1,45 appena: l'Atalanta ha frenato in campionato, ma è reduce dalla bella vittoria in Champions contro la Dinamo Zagabria, che la lascia ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Il Brescia invece è in caduta libera e nemmeno il cambio in panchina (con l'arrivo di Fabio Grosso al posto di Eugenio Corini) è riuscito a dare la scossa: i biancoazzurri sono precipitati all'ultimo posto dopo cinque ko di fila e hanno un disperato bisogno di punti. Solo che muovere la classifica non sarà semplice: già il pareggio è dato a 4,75, il ritorno al successo, che manca ormai da più di un mese, è a 6,25. La situazione di classifica del Brescia è frutto anche di una difesa non proprio solida, che ha incassato una media di 1,8 reti a partita fino a qui; se ci si aggiunge che l'Atalanta ha il miglior attacco del campionato, con 31 gol, è logico prevedere come la gara possa terminare con un finale ricco di reti: l'Over 3,5 (almeno 4 gol complessivi) è dato a 2,15. (ANSA).