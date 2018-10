Serie A: debutta domani il pallone "ad alta visibilità" 2018/19

Sfera ad "alta visibilità" per migliorare le varie performance

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Sarà ancora una volta un pallone "ad alta visibilità", per "migliorare la performance delle squadre", quello che si utilizzerà per le partite della Serie A. Si chiama Merlin Hi-Vis, è prodotto dalla Nike, è caratterizzato dal colore giallo con dettagli blu e fucsia che ottimizzano l'acuità visiva, permettendo ai giocatori di cogliere rapidamente le traiettorie. Per la prima volta, Nike ha integrato la tecnologia All Conditions Control (Acc) in un pallone da calcio per garantire un tocco e un controllo ottimali in tutte le condizioni atmosferiche e di campo. Il pallone da calcio Merlin per la stagione 2018/19 è caratterizzato da design avanzato, materiali e costruzione che lo rendono degno di essere il pallone ufficiale di Serie A, Premier e Liga. Nike ha creato un pallone con una superficie da colpire più ampia, riducendo la tradizionale struttura da 12 pannelli a solo quattro. Nike Merlin Hi-Vis debutterà in Serie A domani.