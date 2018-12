© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'associazione italiana arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di Serie A, in programma per mercoledì:

Atalanta-Juventus: Banti

Bologna-Lazio: Pairetto

Cagliari-Genoa: Orsato

Fiorentina-Parma: Fabbri

Frosinone-Milan: Guida

Inter-Napoli: Mazzoleni

Roma-Sassuolo: Giacomelli

Sampdoria-Chievo: Giua

SPAL-Udinese: Doveri

Torino-Empoli: Maresca