Serie A, Di Cintio: “La Lega ha fatto ciò che doveva, serve decisione forte dello Stato”

L'avvocato esperto di Diritto Sportivo: "Non è il momento di scaricabarile. Ma lo Stato non può emanare decreti la notte e rinnegarli al mattino. Serve qualcuno che si assuma responsabilità"

Una situazione assurda e ai limiti del grottesco. Ieri la Serie A ha rischiato di paralizzarsi, proprio quando stava per ritornare in campo. Parma-Spal momentaneamente rinviata (alla fine di 75 minuti) e richieste insistenti di blocco del campionato da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi. Alla fine la Lega Calcio ha deciso di far giocare comunque, ma questi giorni potranno ridisegnare nuovi scenari. Ecco il parere, da un punto di vista normativo, dell'Avvocato Cesare Di Cintio, esperto di Diritto Sportivo: "Non ho le competenze per valutare la situazione medica e analizzarla. Tuttavia voglio soffermarmi su quanto successo ieri tra Governo, Lega e Aic. A livello normativo, la Lega Calcio si è mossa nell’ambito di quanto consentito dal Governo e gli ultimi decreti emessi. L’affermazione del Ministro dello Sport Spadafora invece deve imporre delle riflessioni. Perché non è possibile invocare l’autonomia dello sport se è in gioco la salute pubblica. Non si può emanare un decreto la notte antecedente le gare e poi rinnegarlo, consigliando alla Lega di fare diversamente. Serve qualcuno che sappia scegliere, decidere in maniera forte vista la situazione d'emergenza. Non uno scaricabarile. Non è il momento per questo. Se la situazione è grave, lo stesso Governo deve bloccare senza se e senza ma la Serie A, assumendosi responsabilità per il bene collettivo".