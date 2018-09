Serie A femminile, anticipi e positicipi della prima giornata

Succede di tutto nei primi 45 minuti di Valencia-Juventus: bianconeri in vantaggio 1-0, gol di Pjanic su rigore. Ma il grande protagonista è l’arbitro Felix Brych: alla mezz’ora espelle Cristiano Ronaldo per un contatto molto dubbio con Murillo, dieci minuti dopo assegna alla Juve...

Juve in dieci ma avanti al 45': 1-0 a Valencia, Pjanic su rigore. Espulso CR7

Barça, Rakitic: "Prima in Champions sempre dura. Messi impressionante"

Tottenham, Lamela difende Kane dopo l'Inter: "Non è una macchina"

Dudelange, Kenia: "Ho giocato contro Gattuso ma non credo si ricordi"

Chelsea, quinquennale per il crack gallese Ampadu

Ajax-AEK, le formazioni: De Jong in difesa, out De Ligt

Lichtsteiner: "Non abituato alla panchina. EL? Alla Juve volevamo tutto"

Atl. Madrid, Gimenez raggiante: "Felice per il primo gol in Champions"

Eintracht, Trapp: "Con Lazio e Marsiglia, girone davvero bello in Europa"

Stella Rossa, Boakye: "Pari col Napoli dà fiducia per il futuro"

Dugarry contro Neymar: "Inaccettabile, ha preso in giro il mondo"

Manchester City-Lione, le formazioni: out Aguero, c'è Gabriel Jesus

Premier League, per guidare il calcio inglese ci sarebbe l'idea Tony Blair

La BBC incorona Lionel Messi: "Unique and Majestic"

Le pagelle dell'AEK Atene - Ponce poco assistito, non delude Oikonomou

Siviglia, Sarabia: "Le cose non stanno andando bene"

Grande attesa per la prima giornata del Campionato di Serie A Femminile. Si partirà con Fiorentina Women's-Mozzanica, che sarà anticipata a venerdì 21 settembre (ore 15 – Stadio Gino Bozzi), mentre Juventus-ChievoVerona Valpo è stata posticipata a domenica 23 settembre (ore 12.30 – Juventus Training Center, Vinovo). Il match tra Sassuolo e Roma, in programma sabato 22 settembre (ore 15), si giocherà allo Stadio Comunale di San Paolo D’Enza (RE).

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy